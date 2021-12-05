Андрей Воронин: футболисты "Динамо" настроены на победу в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" настроены на победу в матче с петербургским "Зенитом", поскольку хотят уйти на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал тренер бело-голубых Андрей Воронин.

В воскресенье "Динамо" обыграло "Уфу" (2:0) в домашнем матче 17-го тура РПЛ. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего "Зенита" до двух очков. Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря на "ВТБ-Арене".

"Это последняя игра (до перерыва на зимнюю паузу - прим. ТАСС), будут играть первая и вторая команды, - сказал Воронин. - У "Зенита" еще игра с "Челси" дома, мы настраиваемся на победу, ребята все прекрасно понимают. Четыре матча не проигрывали, надеюсь, что будет интересная и хорошая игра с большим количеством голов. Конечно, мы хотим выиграть, будем стараться это сделать, уверен, что все игроки, болельщики, и я в том числе, хотим уйти в отпуск на первом месте".