Ордец: футболисты "Динамо" сделают все для победы над "Зенитом"

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" сделают все, чтобы победить петербургский "Зенит" и закончить первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал защитник бело-голубых Иван Ордец.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" одержало четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх, отставание от идущего первым "Зенита" составляет два очка. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с "Зенитом" 12 декабря.

"Я в "Динамо" 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции, - сказал Ордец. - Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах".