Кафельников: российские теннисисты катком прошлись по соперникам на Кубке Дэвиса

Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские теннисисты катком прошлись по соперникам по ходу Кубка Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников.

В воскресенье сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса, победив в финале команду Хорватии со счетом 2-0.

"Ребята сильнее соперников по классу. Запас прочности есть, и это показал турнир, есть ощущение, что как катком прошлись по соревнованию, - сказал Кафельников. - Золотой дубль с учетом победы девочек (в ноябре российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг - прим. ТАСС). Безусловно, это говорит о том, что российский теннис на вершине вновь, это заслуга всех, начиная от президента Федерации [тенниса России] до рядовых сотрудников. Надеюсь, эта тенденция продолжится, все предпосылки для этого есть".

В состав сборной России на Кубок Дэвиса 2021 года вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире без национального флага и гимна.

Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса. Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.