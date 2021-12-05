Тарпищев считает, что российские теннисисты добились уникальных достижений в 2021 году

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты добились уникального достижения в 2021 году, выиграв Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России, капитан сборной Шамиль Тарпищев.

В воскресенье сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса, победив в финале команду Хорватии со счетом 2-0. Впервые в истории российские теннисисты в один год выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг (ранее - Кубок Федерации).

"Это великий год в истории российского тенниса. Выиграть два турнира и лучше всех выступить на Олимпиаде - такого никому не удавалось", - сказал Тарпищев.