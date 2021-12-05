{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Тарпищев считает, что российские теннисисты добились уникальных достижений в 2021 году

Глава Федерации тенниса России отметил успехи спортсменов на Кубке Дэвиса, Кубке Билли Джин Кинг и Олимпиаде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© AP Photo/Manu Fernandez

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты добились уникального достижения в 2021 году, выиграв Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России, капитан сборной Шамиль Тарпищев.

В воскресенье сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса, победив в финале команду Хорватии со счетом 2-0. Впервые в истории российские теннисисты в один год выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг (ранее - Кубок Федерации).

"Это великий год в истории российского тенниса. Выиграть два турнира и лучше всех выступить на Олимпиаде - такого никому не удавалось", - сказал Тарпищев.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Дэвиса
Кубок Дэвиса
Даниил Медведев назвал проведенное на Кубке Дэвиса время лучшим в карьере
По словам теннисиста, в команде была потрясающая атмосфера
Даниил Медведев назвал проведенное на Кубке Дэвиса время лучшим в карьере
Читать полностью