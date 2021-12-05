Российские керлингисты победили венгров в отборочном турнире Олимпиады

ТАСС, 5 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 9:3 победили венгров Дороттью Паланчу и Жолта Киша в матче второго тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Соревнования проходят в Леувардене (Нидерланды).

Сборные России и Венгрии выступают в группе A вместе с командами Дании, Испании, Германии, Турции и Австралии. Россияне лидируют с двумя победами.

Победители групп выходят напрямую в матч за право участия в Олимпиаде, команды, занявшие второе и третье места, определят соперников победителей групп. Ранее в воскресенье россияне победили испанцев со счетом 9:2.

Следующий матч сборная России проведет 6 декабря против команды Дании, а венгры в этот же день сыграют с испанцами.