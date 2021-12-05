Бодниева: чемпионат мира поможет сборной России по гандболу пережить смену поколений

ЛИРИЯ /Испания/, 5 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира поможет женской сборной России по гандболу пережить смену поколений. Об этом журналистам заявила главный тренер российской команды Людмила Бодниева.

Россиянки в воскресенье в матче второго тура предварительного раунда чемпионата мира обыграли сборную Польши со счетом 26:23. В нынешнем составе Екатерина Ильина - единственная, кто продолжает выступать за сборную из победителей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Многие титулованные гандболистки завершили выступление после Игр в Токио, где были завоеваны серебряные медали.

"К факту отсутствия опытных игроков я отношусь как к данности, - сказала Бодниева. - Мы сознательно собирали игроков с прицелом на будущее. Опыт никогда не появится, если с чего-то не начинать. Я надеюсь, что этот чемпионат мира даст необходимый опыт, и наравне с Катей Ильиной у нас появятся более опытные игроки для будущего", - сказала Бодниева.

По ходу встречи с польками россиянки лидировали с преимуществом в семь мячей, однако ближе к концу встречи чуть не позволили соперницам сравнять счет.

"Хочу поблагодарить польскую команду за хороший матч. Мы рады, что одержали победу, но разочарованы своей игрой во втором тайме, в котором польская команда доставила нам много проблем за счет дальних бросков. В защите мы не сумели выстроить игру должным образом. Но мы все же удержали преимущество, я горжусь девчонками, они сумели показать характер и заработать важные очки для основного раунда", - сказала Бодниева.

В первом туре российская команда оказалась сильнее сборной Камеруна. Предварительный раунд она завершит матчем против команды Сербии 7 декабря.