Шишкарев: победа российских гандболисток над польками получилась безумно нервной

ЛИРИЯ /Испания/, 5 декабря. /ТАСС/. Победа женской сборной России по гандболу над командой Польши на чемпионате мира в Испании получилась безумно нервной и волнующей. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Россиянки в воскресенье в матче второго тура предварительного раунда чемпионата мира обыграли сборную Польши со счетом 26:23. По ходу встречи они лидировали с преимуществом в семь мячей, однако ближе к концу чуть не позволили соперницам сравнять счет.

"Матч классный, но повторилась старая история: девочки создали безумное преимущество, но после, зная, что встречу транслируют на всю страну и за них переживает огромное число болельщиков, решили создать интригу", - сказал Шишкарев.

"Игра получилась безумно нервной и волнующей, но запас прочности был. Я очень благодарен [главному тренеру] Людмиле Валерьевне [Бодниевой] за то, что, дав поиграть молодым гандболисткам, она вовремя произвела замены, которые позволили команде почувствовать уверенность. Приятнее было бы победить с разницей в шесть или восемь мячей, но было важно и наиграть состав, сделать так, чтобы в достижении результата участвовало максимальное количество гандболисток. Это очень правильно", - добавил он.

Самой результативной в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Екатерина Ильина (8 мячей). "Катя сегодня сыграла потрясающий матч, не допустив ни одной ошибки. У нее было небольшое недомогание, она не тренировалась несколько дней, поэтому мы переживали, успеет ли она набрать форму. Сегодня она провела потрясающий матч: она забивала, отдавала передачи, обыгрывала, вела за собой команду", - сказал Шишкарев.

В первом туре российская команда оказалась сильнее сборной Камеруна (40:18). Предварительный раунд она завершит матчем против команды Сербии 7 декабря.