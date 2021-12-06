Интрига нарастает. "Динамо" обыграло "Уфу" и приблизилось к лидеру в чемпионате России

В последнем перед зимней паузой туром бело-голубые сыграют с "Зенитом", от которого отстают на два очка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле выиграл у "Уфы" со счетом 2:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа позволила бело-голубым сократить отставание от лидера чемпионата санкт-петербургского "Зенита" до двух очков, команды встретятся в последнем туре этого года перед зимней паузой. Матч в Москве стартовал с неожиданного и грубого фола, уже на второй минуте нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов жестко наступил на голеностоп полузащитнику "Динамо" Себастьяну Шиманьскому. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов сначала показал Кротову желтую карточку, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) изменил решение и удалил игрока. После этого стыка польский полузащитник из-за травмы не смог продолжить игру, вместо него вышел нападающий Константин Тюкавин.

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Из-за потери игрока "Уфа" начала понемногу отходить к своим воротам, отдав инициативу и владение мячом "Динамо". На 29-й минуте хозяева открыли счет в матче - Денис Макаров получил мяч в штрафной и технично и несильно отправил его в левый верхний угол. Спустя семь минут "Уфа" лишилась еще одного футболиста - с поля был удален полузащитник Эгаш Касинтура. Нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев убегал один на один с вратарем, чему при помощи фола помешал Касинтура. Безбородов без сомнения показал ангольскому игроку прямую красную карточку. Несмотря на большинство, до конца первого тайма динамовцы не смогли создать какую-то опасность у ворот Александра Беленова. Перерыв ознаменовался продолжавшейся весь тур акцией фанатов, активные болельщики "Динамо" покинули стадион, оставив послание футболистам на баннере "Парни, мы с вами, но так надо". Такому же жесту последовали и поклонники "Уфы" из гостевого сектора. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время игры против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию. В начале второго тайма футболисты "Динамо" уже с большой силой начали проявлять себя в атаке. На 53-й минуте Грулев навесил в штрафную, но мяч после удара Тюкавина попал в штангу. Хозяева осадили штрафную "Уфы", но креатива и реализации им не хватало, при этом были и моменты, когда защитники гостей выносили мяч с ленточки. Хозяевам все время чего-то не хватало для взятия ворот. Однако увеличить преимущество удалось на 86-й минуте, когда Макаров выкатил мяч на Арсена Захаряна, который низом пробил мимо Беленова. Интересно, что это произошло спустя несколько секунд после удара гонга, который традиционно совершается за пять минут до окончания основного времени матча на домашнем стадионе "Динамо". Курьезная игра Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов поблагодарил футболистов за то, что они бились, несмотря на меньшинство. "Нельзя комментировать игру, потому что к 36-й минуте остались вдевятером, но тем не менее попытались в перерыве донести до ребят, что нужно качественно обороняться, может получиться найти шанс, - сказал Стукалов на пресс-конференции. - Хочу поблагодарить футболистов, они во втором тайме бились. Что касается удалений, это не мне разбирать: первое - стопроцентное, второе - далеко от ворот, но игрок пробрасывает мяч. Но не мне разбирать. На второй тайм ребята выходили не обреченными, а на бой, чтобы отыграться, это порадовало". Его коллега из "Динамо" Сандро Шварц назвал матч тяжелым и курьезным из-за двух удалений. "Мы имели преимущество в два человека, но в то же время было достаточно непросто вскрывать оборону, когда соперник стал играть ниже, - сказал Шварц журналистам. - Во втором тайме были хорошие моменты, но не хватило скорости или принятия решения. Если бы забили второй гол, то упростили бы себе жизнь, но в итоге мы и забили второй. Стоит заметить, что мы нейтрализовали все штрафные "Уфы", мы к ним были готовы".

Также Шварц рассказал о травме Шиманьского. "Чтобы понять серьезность травмы, нужно подождать несколько дней для обследования. На первый взгляд, выглядит не очень хорошо. Сейчас Себастьян испытывает боль, он травмировал голеностоп", - отметил тренер. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, так же как и Стукалов, согласился с первым удалением команды. "Ребята молодцы, старались, находясь в очень тяжелой ситуации, не развалились, все равно верили в хороший результат, - сказал Газизов ТАСС. - Это говорит о том, что у нас хорошая сплоченная команда, которую непросто сломать. Безусловно, сложно играть вдевятером против такой команды, как "Динамо". Первое удаление не вызывает разговоров, в эпизоде со вторым удалением Касинтура не хотел фолить, всем своим видом показывал, что это случайность, но это трактуется как фол последней надежды. Мне бы хотелось посмотреть [эпизод со вторым удалением] в динамике, но ничего не поделаешь, время прошло, матч окончен". "Динамо" намерено выйти на первое место перед паузой "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате России и осталось на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах. Лидер "Зенит" имеет в активе 37 очков. В следующем туре команды 12 декабря проведут матч в Москве, этот тур станет последним перед зимней паузой. "Уфа" прервала беспроигрышную серию из шести матчей в РПЛ (одна победа, пять ничьих) и занимает 15-е место в таблице, набрав 16 очков. В следующем матче "Уфа" 12 декабря на выезде сыграет с московским "Локомотивом". Защитник бело-голубых Иван Ордец отметил, что команда после двух удалений расслабилась и это отразилось на игре. "Начали допускать нелепые ошибки в середине поля, - сказал Ордец ТАСС. - Не могли затолкать мяч в ворота, потому что, опять же, расслабились. Слава богу, что забили один мяч, но нервозно команда играла до гола Захаряна. Молодцы, что забили два гола и не пропустили, потому что давно мы не играли "на ноль", очень важно было выиграть и не пропустить, чего и достигли".

"Я в "Динамо" 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах", - добавил Ордец. Тренер бело-голубых Андрей Воронин также рассказал, что команда хочет победить "Зенит" и закончить первую часть сезона на первом месте в таблице. "Это последняя игра (до перерыва на зимнюю паузу - прим. ТАСС), будут играть первая и вторая команды, - сказал Воронин журналистам. - У "Зенита" еще игра с "Челси" дома, мы настраиваемся на победу, ребята все прекрасно понимают. Четыре матча не проигрывали, надеюсь, что будет интересная и хорошая игра с большим количеством голов. Конечно, мы хотим выиграть, будем стараться это сделать, уверен, что все игроки, болельщики, и я в том числе, хотим уйти в отпуск на первом месте". "Краснодар" поднялся на третье место В другом матче дня "Краснодар" в гостях выиграл у "Сочи" со счетом 2:1. Голом в составе сочинцев отметился Матео Кассьерра (19-я минута), у краснодарцев отличился Виктор Классон (23 - с пенальти, 52). На 87-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк. Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко считает, что волевая победа придаст уверенности игрокам. "Очень хорошая по качеству игра была, тот случай, когда две команды были хороши на поле, это касается атакующих действий, и мы пытались атаковать, и "Сочи", - сказал Гончаренко журналистам. - Наверное, моменты, которые у нас были в первые 10 минут, нужно было реализовать, чтобы матч перешел в другое русло. Мы знаем, что "Сочи" умеет хорошо начинать матчи, было важно не дать им хорошо начать игру, мы с этим справились. Мы одержали в кои-то веки волевую победу, это важно для того, чтобы команда себя чувствовала увереннее".

Наставник "Сочи" Владимир Федотов заявил, что ему не в чем упрекнуть своих футболистов. "В первом тайме была нелепость с 11-метровым, не успели даже отпраздновать гол, не вернулись в игру, и соперник успел сравнять счет, - сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Но мы продолжали создавать моменты. Во втором тайме была равная игра, соперник сыграл классно и наказал нас. Не в чем упрекнуть ребят, показали хороший футбол, чего не хватило - забитых голов". "Краснодар" впервые победил "Сочи" в РПЛ на выезде и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Сочинский клуб имеет столько же очков, но располагается на четвертой позиции по дополнительным показателям. В следующем туре краснодарский клуб примет "Нижний Новгород" 12 декабря. "Сочи" на следующий день дома сыграет с московским "Спартаком". "Химкам" помешали замены Также в воскресенье "Химки" дома проиграл "Арсеналу" со счетом 1:2. В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов (36-я минута, с пенальти), у туляков отличились Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87). Трое игроков "Химок" Кемаль Адеми, Александр Филин и Егор Данилкин были заменены в первом тайме из-за повреждений. В компенсированное время второе предупреждение получил защитник "Химок" Брайан Идову и покинул поле. Член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков считает, что на результат повлияли вынужденные замены. "Конечно, выходили сегодня побеждать, а к 25-й минуте уже имели три замены, все слоты были израсходованы, игру было сложно перестроить во втором тайме, - сказал Терюшков ТАСС. - Поэтому, наверное, такой результат вызван этими тремя заменами в начале матча. Во втором тайме были проблемы, мы его полностью проиграли, результат закономерен. К сожалению, Идову из-за красной карточки пропустит следующий тур, достаточно сложным для нас будет выезд в Грозный, необходимо будет цепляться за очки, другого не остается, чтобы хотя бы с 17 очками было попроще перед паузой".

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"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 17 играх. "Арсенал" с 19 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре тульский клуб сыграет 11 декабря в гостях с ЦСКА, "Химки" на следующий день на выезде встретятся с грозненским "Ахматом". В еще одном матче воскресенья "Нижний Новгород" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 2:1. Нижегородский клуб с 18 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата России, казанцы набрали 22 очка и идут на 10-й позиции. В следующем матче "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Краснодаром" 12 декабря, "Рубин" на день раньше в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов". Тур стартовал в пятницу матчем "Зенит" - "Ростов" (2:2). В субботу ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" (1:0), "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" (2:1), екатеринбургский "Урал" в гостях победил московский "Локомотив" (1:0). Следующий, 18-й тур станет заключительным перед зимней паузой.