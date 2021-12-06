"Самый успешный год". Cборная России выиграла Кубок Дэвиса, повторив успех женской команды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сборная России по теннису стала победителем Кубка Дэвиса, в финальном матче в воскресенье выиграв в Мадриде у команды Хорватии. Даниил Медведев победил Марина Чилича - 7:6 (9:7), 6:2, а Андрей Рублев нанес поражение Борне Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Ранее россиянки стали победительницами женского аналога Кубка Дэвиса - Кубка Билли Джин Кинг.

Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса

Как признался ТАСС президент Федерации тенниса России и капитан сборной Шамиль Тарпищев, 2021 год стал самым успешным в истории российского тенниса. "Это великий год в истории российского тенниса. Выиграть два турнира и лучше всех выступить на Олимпиаде - такого никому не удавалось", - сказал Тарпищев.

Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.

В состав сборной России на Кубке Дэвиса 2021 года вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире без национального флага и гимна. Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходили в Испании, Италии и Австрии.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников признался ТАСС, что российская сборная катком прошлась по соперникам на турнире. "Ребята сильнее соперников по классу. Запас прочности есть, и это показал турнир, есть ощущение, что как катком прошлись по соревнованию, - сказал Кафельников. - Золотой дубль с учетом победы девочек. Безусловно, это говорит о том, что российский теннис на вершине вновь, это заслуга всех, от президента Федерации [тенниса России] до рядовых сотрудников. Надеюсь, эта тенденция продолжится, все предпосылки для этого есть".

Великолепная атмосфера в команде

Главным залогом успеха российских сборных является невероятная дружественная атмосфера в команде, как мужской, так и женской. На послематчевой пресс-конференции об этом журналистам рассказал Медведев.