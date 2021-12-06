"Самый успешный год". Cборная России выиграла Кубок Дэвиса, повторив успех женской команды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сборная России по теннису стала победителем Кубка Дэвиса, в финальном матче в воскресенье выиграв в Мадриде у команды Хорватии. Даниил Медведев победил Марина Чилича - 7:6 (9:7), 6:2, а Андрей Рублев нанес поражение Борне Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Ранее россиянки стали победительницами женского аналога Кубка Дэвиса - Кубка Билли Джин Кинг.
Как признался ТАСС президент Федерации тенниса России и капитан сборной Шамиль Тарпищев, 2021 год стал самым успешным в истории российского тенниса. "Это великий год в истории российского тенниса. Выиграть два турнира и лучше всех выступить на Олимпиаде - такого никому не удавалось", - сказал Тарпищев.
Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.
В состав сборной России на Кубке Дэвиса 2021 года вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире без национального флага и гимна. Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходили в Испании, Италии и Австрии.
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников признался ТАСС, что российская сборная катком прошлась по соперникам на турнире. "Ребята сильнее соперников по классу. Запас прочности есть, и это показал турнир, есть ощущение, что как катком прошлись по соревнованию, - сказал Кафельников. - Золотой дубль с учетом победы девочек. Безусловно, это говорит о том, что российский теннис на вершине вновь, это заслуга всех, от президента Федерации [тенниса России] до рядовых сотрудников. Надеюсь, эта тенденция продолжится, все предпосылки для этого есть".
Великолепная атмосфера в команде
Главным залогом успеха российских сборных является невероятная дружественная атмосфера в команде, как мужской, так и женской. На послематчевой пресс-конференции об этом журналистам рассказал Медведев.
"Я больше рад за команду, чем за себя, - сказал Медведев. - У нас потрясающая команда и атмосфера, я просто счастлив быть частью этой команды и иметь возможность побеждать с ней. Это было довольно удивительное время, потому что приехать сюда в конце сезона непросто. Это было лучшее время в моей карьере".
Министр спорта РФ Олег Матыцин, говоря о достижении российской сборной, подчеркнул высокий класс отечественной школы тенниса. "Огромные поздравления Шамилю Тарпищеву (президенту Федерации тенниса России - прим. ТАСС) и его команде! - сказал Матыцин. - Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся. Уверен, наши теннисисты продолжат нас радовать и дальше. Всех с победой!" - цитирует Матыцина "Спорт-Экспресс".
На прошедших Олимпийских играх в теннисе разыгрывалось пять комплектов наград, и российские спортсмены увезли из Токио золотую и две серебряные медали. Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, обыгравшие соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде серебро завоевал Карен Хачанов.