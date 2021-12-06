Ласицкене начала заниматься получением визы в США для поездки на июльский чемпионат мира

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене начала заниматься получением въездной визы в США, где в июле пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Чемпионат мира пройдет в Юджине с 15 по 22 июля 2022 года. Сразу после окончания Олимпийских игр в Токио в этом городе проходил этап Бриллиантовой лиги, в котором из-за отсутствия возможности получения американских виз в России не принимали участие лидеры национальной команды по легкой атлетике Ласицкене и Анжелика Сидорова.

"Маша уже сейчас занимается вопросом оформления американской визы для поездки в Юджин на июльский чемпионат мира, - сказала Назарова. - Компания Nike намерена оформить спортсменке, визу Р-1 или Р-2. Эту визу может получить спортсмен, имеющий контракт с американской компанией. Тренер и менеджер обладателями таких виз быть не могут, так как не имеют контрактов".

"Очень надеюсь, что Маша получит визу вовремя. Тренер и менеджер намерены подать документы на получение туристических виз после окончания зимнего сезона в одной из соседних с Россией стран", - добавила собеседница ТАСС.

28 мая в Юджине должен пройти этап Бриллиантовой лиги. В случае включения в программу турнира женских прыжков в высоту этот старт может быть добавлен в соревновательный план Ласицкене на летний сезон.