Шишкарев считает неудачным новый формат проведения женского чемпионата мира по гандболу

ЛИРИЯ /Испания/, 6 декабря. /ТАСС/. Новый формат проведения женского чемпионата мира по гандболу пока себя не оправдывает, присутствие откровенно слабых команд снижает интерес к турниру. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Женский чемпионат мира проходит в Испании с 1 по 19 декабря. В нем впервые участвуют 32 команды, это на восемь больше, чем в прошлые годы. На предварительном этапе сыграно два тура, худшие показатели у сборных Камеруна, Ирана, Пуэрто-Рико и Парагвая - каждая из них пропустила 80 мячей и больше. Антирекорд у пуэрториканок - 103 пропущенных мяча, забили они только 25.

"Я считаю, что это не самая удачная идея, - сказал Шишкарев. - Вы видите, насколько существенными стали разрывы в счете, что класс команд несопоставим. Но самое главное - матчи аутсайдеров становятся неинтересны публике. Я уверен, что в Пуэрто-Рико и Иране даже нет трансляций гандбольного чемпионата мира", - сказал Шишкарев.

"Играть должны сильнейшие. Мы же занимаем время национальных чемпионатов, Лиги чемпионов, мы меньше даем девчонкам отдыхать - с момента Олимпиады прошло не так много времени", - добавил он.

Российская команда на старте турнира одержала победы над сборными Камеруна и Польши, следующий матч она проведет 7 декабря против команды Сербии.