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Женский чемпионат мира по гандболу

Шишкарев считает неудачным новый формат проведения женского чемпионата мира по гандболу

По словам президента Федерации гандбола России, класс команд на турнире несопоставим
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

ЛИРИЯ /Испания/, 6 декабря. /ТАСС/. Новый формат проведения женского чемпионата мира по гандболу пока себя не оправдывает, присутствие откровенно слабых команд снижает интерес к турниру. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Женский чемпионат мира проходит в Испании с 1 по 19 декабря. В нем впервые участвуют 32 команды, это на восемь больше, чем в прошлые годы. На предварительном этапе сыграно два тура, худшие показатели у сборных Камеруна, Ирана, Пуэрто-Рико и Парагвая - каждая из них пропустила 80 мячей и больше. Антирекорд у пуэрториканок - 103 пропущенных мяча, забили они только 25.

"Я считаю, что это не самая удачная идея, - сказал Шишкарев. - Вы видите, насколько существенными стали разрывы в счете, что класс команд несопоставим. Но самое главное - матчи аутсайдеров становятся неинтересны публике. Я уверен, что в Пуэрто-Рико и Иране даже нет трансляций гандбольного чемпионата мира", - сказал Шишкарев.

"Играть должны сильнейшие. Мы же занимаем время национальных чемпионатов, Лиги чемпионов, мы меньше даем девчонкам отдыхать - с момента Олимпиады прошло не так много времени", - добавил он.

Российская команда на старте турнира одержала победы над сборными Камеруна и Польши, следующий матч она проведет 7 декабря против команды Сербии.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичЖенский чемпионат мира по гандболу
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