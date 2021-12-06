Шишкарев объяснил отсутствие Трефилова на женском чемпионате мира по гандболу

ЛИРИЯ /Испания/, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов не приехал на чемпионат мира, поскольку новый тренерский штаб во главе с Людмилой Бодниевой попросил самостоятельности в работе. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Трефилов оставил пост главного тренера национальной сборной по состоянию здоровья после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он стал вице-президентом федерации и вместе со сборной посещал крупные турниры, в том числе чемпионат мира 2019 года и Олимпийские игры в Токио.

"Сейчас у сборной новый тренер, - сказал Шишкарев. - Людмила Валерьевна очень уважает Евгения Васильевича как специалиста, но она попросила самостоятельности в работе".

"Евгений Васильевич, оставаясь вице-президентом федерации и членом исполкома, участвует в работе сборной, он следит за турниром, мы с ним на связи, обсуждаем матчи каждый день. Но он остается на уровне специалиста, дающего советы и рекомендации, которые главный тренер воспринимает или нет. Меня работа нашего тренерского штаба полностью устраивает, в коллективе великолепная обстановка", - добавил он.

Российская команда на старте турнира одержала победы над сборными Камеруна и Польши, следующий матч она проведет 7 декабря против команды Сербии.

Чемпионат мира проходит в Испании с 1 по 19 декабря.