Шишкарев считает, что у российских футболистов хорошие шансы попасть на чемпионат мира

ЛИРИЯ /Испания/, 6 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу во главе с Валерием Карпиным имеет хорошие шансы попасть на чемпионат мира в Катаре. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В воскресенье российские гандболистки в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира одержали победу над сборной Польши. В марте российская сборная по футболу сыграет с поляками в первом матче за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В случае победы следующим соперником россиян будет команда Чехии или Швеции.

"Мне не понравилось заявление польского игрока "Локомотива" [Мацея] Рыбуса [о том, что сборная Польши сильнее российской команды], - сказал Шишкарев. - Я хочу пожелать нашим футболистам и Валерию Георгиевичу [Карпину], моему близкому товарищу, успеха, взять пример с нашей гандбольной сборной, чтобы они играли с волей и с желанием".

"Не надо отчаиваться, жеребьевка - лучше не бывает. У нас есть все шансы попасть на чемпионат мира по футболу. И если мы туда попадем, то я буду готов привезти на турнир нашу гандбольную сборную, чтобы она поддержала Валерия Георгиевича и его команду", - добавил президент гандбольной федерации.

Российские гандболистки на старте чемпионата мира одержали победы над сборными Камеруна и Польши, следующий матч они проведут 7 декабря против команды Сербии.