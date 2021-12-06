Нападающий Семенов вернулся из НХЛ в омский "Авангард"

ТАСС 6 декабря. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Кирилл Семенов вернулся в омский "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба омичей.

Контракт хоккеиста рассчитан до конца сезона.

"Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта - и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили все и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведенных подряд за "Авангард", и давно любим нашими болельщиками - за свой талант и трудолюбие. Семенов усилит нашу центральную линию, контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве".

Семенову 27 лет, он является воспитанником "Авангарда". В 2013 году хоккеист в составе "Омских ястребов" выиграл чемпионат мира среди клубных команд, в том же году он провел первый матч за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл за "Авангард" 83 матча, в которых набрал 35 очков (14 шайб + 21 передача). Весной текущего года он подписал контракт новичка с "Торонто", после трех проведенных игр хоккеист был выставлен на драфт отказов.