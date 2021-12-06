Шипов: шансы Непомнящего выиграть матч за звание чемпиона мира по шахматам минимальны

МОСКВА, 6 декабря. ТАСС. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен имеет комфортное преимущество над россиянином Яном Непомнящим после восьми партий матча за мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Шипов.

5 декабря Непомнящий черными фигурами уступил Карлсену в восьмой партии. По итогу восьми партий счет в матче 5:3 в пользу Карлсена.

"Совершенно очевидно, что Магнусу [Карлсену] нет никакого смысла сильно рисковать, он не будет возражать против ничейного исхода в отдельно взятых партиях, но может немного подавить, играя белыми. Все сейчас зависит от Яна, сможет ли он себя перетряхнуть, отодвинуть от себя негативное прошлое. Ему нужно начать новый матч, который будет состоять всего лишь из шести партий, в которых нужно добиться успеха, не думая о счете, но еще раз повторяю: все карты на руках у Магнуса. Шансы на победу Яна минимальны", - сказал Шипов.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.