Нидерландский арбитр Гёзюбююк рассудит матч Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Челси"

ТАСС, 6 декабря. Нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и английским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами судьи выступят Йост ван Зёйлен и Йохан Балдер, резервным арбитром - Ерун Мансот. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Йохем Камфёйс и его помощник Клай Рюперти. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 8 декабря.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке находится "Челси" (12 очков), на второй - итальянский "Ювентус" (12), шведский "Мальмё" расположился на четвертой позиции (1).