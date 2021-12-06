КДК РФС рассмотрит ситуацию с удалением игрока "Спартака" Соболева в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инцидент с прямой красной карточкой нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву в матче с грозненским "Ахматом" будет рассмотрен на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

4 декабря "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. На 32-й минуте встречи главный арбитр матча Виталий Мешков после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку Соболеву. "Спартак" заявил, что обратится с жалобой на действия судьи в экспертно-судейскую комиссию РФС.

"На повестке дня будут рассмотрены удаления, - сказал Григорьянц. - В туре было три удаления. Это прямые удаления Соболева, Вячеслава Кротова ("Уфа") и Гжегожа Крыховяка ("Краснодар"). Эти удаления мы будем рассматривать, мы пригласили этих футболистов на заседание. Также на заседании будут рассмотрены скандирования ненормативной лексики и нарушение санитарного регламента".

Также глава КДК РФС добавил, что на заседании будет принято решение по ситуации с болельщиками московского ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ против "Зенита", где по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. 2 декабря КДК РФС перенес рассмотрение инцидента на следующее заседание.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах.