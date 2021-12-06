Курашов: вопрос по въезду российских фристайлистов в США и Канаду пока не решен

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Решение вопроса по въезду членов сборной России по фристайлу в США и Канаду для участия в этапах Кубка мира пока не найдено. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Ранее стало известно, что российские фристайлисты не могут получить разрешение на въезд из-за непризнания российской вакцины.

"Мы в ежедневном режиме ведем взаимодействие с Международной федерацией лыжного спорта, Международный олимпийский комитет подключился на предмет решения этого вопроса. На сегодняшний день мы тесно общаемся, но решение пока не найдено, - сказал Курашов. - Наша команда в дисциплине "хафпайп", у которой был запланирован выезд, сейчас находится в Москве, пока не выезжает. Если в ближайшие два дня вопрос не решится, то мы вернем их на домашнюю российскую подготовку, поскольку квалификация Кубка мира начинается уже 8 декабря".

Курашов также добавил, что российские фристайлисты готовы в любой момент отправиться на североамериканские этапы Кубка мира. "Вместе с тем мы находимся на "низком старте". Если даже пропустим тренировки, но будет возможность попасть на квалификацию этапа Кубка мира, то в любом случае мы вылетим и примем участие. Но решение пока не найдено, американские и канадские организаторы пока не могут обеспечить въезд сборной России", - сообщил специалист.