Артем Куликов назначен главным тренером волгоградского футбольного клуба "Ротор"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Артем Куликов назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В ноябре "Ротор" объявил об уходе с поста главного тренера команды Дмитрия Хохлова, который возглавлял волгоградский клуб с мая 2021 года.

"Готовить команду к весенней части чемпионата будет Артем Куликов, который хорошо известен специалистам и болельщикам, - сказал ТАСС генеральный директор волгоградской команды Андрей Рекечинский. - Его команды всегда стремятся играть в грамотный, зрелищный футбол, при этом они добиваются результата - это то, что нам сейчас необходимо. Кроме того, Артем Анатольевич хорошо знает Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Уверен, что под его руководством наша команда в весенней части чемпионата покажет хороший результат".

29 ноября Куликов расторг соглашение с московским "Велесом". Специалисту 41 год, он также тренировал "Энергию" из Волжского, волгоградскую "Олимпию", новочеркасский МИТОС, пензенский "Зенит", а с 2019 по 2021 год работал в академии "Краснодара".

"Ротор" занимает 17-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 24 очка в 25 играх.