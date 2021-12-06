Лыжник Устюгов заявил, что изменил свое отношение к стартам

ТАСС, 6 декабря. Российский лыжник Сергей Устюгов стал иначе относиться к стартам. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Устюгов стал вторым в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке, а также завоевал серебро в составе эстафетной команды на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

"Настроение отличное. Может быть, со стороны выглядит странно, когда я с улыбкой после 25-го места, но мне кажется, лучше так, - сказал 29-летний Устюгов. - Родные будут видеть, что у меня все хорошо, не загоняюсь - им спокойнее. А если прибегу 25-м и после этого буду унылым и убитым, разве от этого кому-то станет проще?"

"Раньше на этапах Кубка мира у меня в голове постоянно было "должен, должен, должен". Каждый раз хотел кому-то что-то доказать. А теперь я наоборот понимаю, что могу. И нужно отдавать себе отчет, когда я должен проявлять себя, а когда не стоит уделываться в кашу", - добавил он.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в швейцарском Давосе.