"Спартак" одержал первую гостевую победу над магнитогорским "Металлургом"

ТАСС, 6 декабря. Московский "Спартак" со счетом 3:2 победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Дмитрий Вишневский (10-я, 23-я минуты) и Эмиль Петтерссон (49), у "Металлурга" отличились Никита Коростелев (17) и Джош Карри (36). Для форварда красно-белых Максима Цыплакова этот матч стал 200-м в КХЛ, он является воспитанником "Спартака".

В первом очном матче команд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, который состоялся 5 октября, победа осталась за хоккеистами из Магнитогорска (4:0). Подопечные Бориса Миронова впервые победили "Металлург" на выезде и прервали свою серию из трех поражений в КХЛ, расположившись на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком в 38 матчах.

"Металлург" потерпел второе поражение в последних шести матчах и занимает первую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 36 играх.

В следующем матче "Спартак" примет "Йокерит" из Хельсинки 10 декабря. "Металлург" 8 декабря дома сыграет с пекинским "Куньлунем".