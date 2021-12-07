Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Узбекистане

ТАСС, 7 декабря. Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует 7 декабря в Ташкенте. В турнире примут участие 432 спортсмена из 65 стран.

Соревнования продлятся до 17 декабря. В рамках чемпионата мира будут разыграны 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях у мужчин и женщин). Первоначально турнир должен был пройти в Перу, однако из-за пандемии коронавируса в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана.

Российские штангисты из-за санкций, наложенных на российский спорт, будут вынуждены выступать в Ташкенте без флага и гимна своей страны. Как рассказал ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, команда на этом турнире будет выходить на помост под флагом ФТАР, а в случае победы в честь российских тяжелоатлетов будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

В состав женской команды России вошли Регина Шайдуллина и Надежда Панова (обе - весовая категория до 45 килограммов), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Евгения Гусева (до 71 кг), Яна Сотиева (до 76 кг) и Дарья Ахмерова (до 87 кг). В мужском турнире выступят Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик и Артем Окулов (оба - до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Александр Кибанов и Федор Петров (оба - до 102 кг), а также Алексей Ловчев (свыше 109 кг).

За две недели до старта мирового первенства от участия в нем отказалась команда Китая, которая не захотела отбывать месячный карантин после возвращения с соревнований. Не приедут в Ташкент сборные ЮАР и Ботсваны, эпидемиологическая ситуация в этих странах обострилась в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Предыдущий чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в сентябре 2019 года в Паттайе (Таиланд). Первое место в неофициальном медальном зачете заняла тогда команда Китая (10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды), вторыми стали штангисты из КНДР (2-4-3), третье место заняли представители Армении (2-1-1). Сборная России с одной серебряной наградой поделила тогда 12-17-е места с командами Казахстана, Катара, Кубы, Испании и Южной Кореи. Единственную награду принесла России неоднократная чемпионка мира и Европы Татьяна Каширина, которая в настоящее время отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.