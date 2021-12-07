Передачи Гурьянова и Радулова помогли "Далласу" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

ТАСС, 7 декабря. "Даллас" одержал победу над "Аризоной" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Роопе Хинц (14-я минута), Джейкоб Петерсон (30), Джейми Бенн (56, 58). У проигравших шайбу забросил Шейн Гостисбеер (24).

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отдал две голевые передачи и набрал 11 очков (один гол + 10 передач) в 22 матчах. Его одноклубник Денис Гурьянов отметился одним результативным пасом, в активе россиянина восемь очков (4+4) за 21 игру.

"Даллас" одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 22 матчах, "Аризона" с 12 очками после 25 игр идет последней. В следующем матче "Даллас" 9 декабря приедет в гости к "Вегасу", "Аризона" 11 декабря сыграет дома с "Флоридой".