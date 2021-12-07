В "Легии" рассчитывают на аншлаг на матче Лиги Европы против "Спартака"

ВАРШАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Польский футбольный клуб "Легия" ожидает, что матч шестого тура группового турнира Лиги Европы против российского "Спартака" соберет почти полные трибуны домашнего стадиона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Варшавы.

Матч между "Легией" и "Спартаком" пройдет 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского", вместимость которой составляет 30 805 зрителей. Начало игры - 20:45 мск.

"Мы ожидаем, что на матче со "Спартаком" будет почти полный стадион. Рассчитываем, что на игре будет около 28-29 тыс. зрителей", - сообщили в пресс-службе "Легии".

В польском клубе отметили, что гостевой сектор, выделенный для болельщиков "Спартака", будет вмещать около 1,7 тыс. зрителей. Ранее пресс-служба красно-белых отмечала, что в день игры команду будут поддерживать около 500 болельщиков.

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в таблице группы С, набрав семь очков. Первое место занимает английский "Лестер" (8 очков), третьим идет итальянский "Наполи" (6), четвертую позицию занимает "Легия" (6).

Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году красно-белым необходимо занять одно из трех первых мест в квартете. Если красно-белые станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места они пройдут в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч.