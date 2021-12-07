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Олимпиада-2022 в Пекине

Глава Федерации санного спорта России Гарт не уверена, что поедет на Олимпиаду в Пекине

Президент организации отметила, что на соревнованиях она не буду иметь возможности встретиться со спортсменами и тренерами из-за жестких антиковидных мер
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) и член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт намерена оформить олимпийскую аккредитацию на Игры в Пекине, но не уверена в том, что в итоге прилетит в феврале в Китай. Об этом она сообщила ТАСС.

"Что касается моих планов на февраль, то я собираюсь получить олимпийскую аккредитацию от международной федерации, - сказала Гарт. - Я не исключаю своего приезда в Китай, но сперва мне надо понять, насколько полезной будет эта поездка, так как я не буду иметь возможности встретиться со спортсменами и тренерами из-за жестких антиковидных мер".

Организаторы Игр в Пекине намерены поместить всех вакцинированных от коронавируса участников соревнований в закрытую систему - "пузырь", спортсмены и тренеры на время Олимпиады максимально сократят очное общение с внешним миром. Атлеты, не прошедшие вакцинацию, будут обязаны пройти 21-дневный карантин. Дела спортсменов, не прошедших вакцинацию из-за определенных медицинских показателей, будут рассмотрены в отдельном порядке. На Игры будут допущены спортсмены, которые привиты любой одобренной ВОЗ вакциной.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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