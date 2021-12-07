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Олимпиада-2022 в Пекине

Российским фигуристам может потребоваться содействие оргкомитета Игр для прилета в Пекин

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года
© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Содействие оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине может потребоваться российским фигуристам для прилета в страну. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин.

"Не исключено, что российские фигуристы будут лететь напрямую чартерным рейсом из Красноярска. Поэтому может потребоваться содействие оргкомитета Олимпийских игр в получении соответствующих разрешений для авиаперелета для данного вида спорта", - сказал Плитухин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Открытие Олимпийской деревни запланировано на 27 января.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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