Утверждение состава сборной России для участия в Олимпиаде запланировано на 20 января

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует утвердить состав национальной команды для участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине 20 января. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора ОКР Родион Плитухин.

"На сегодняшний день олимпийский отбор прошли сборные команды России по керлингу (мужская и женская), лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею (мужская и женская), - сказал Плитухин. - Всего 92 человека: 48 из них представляют хоккей, 18 - фигурное катание, 16 - лыжные гонки и 10 - керлинг. Квалификационный отбор на Игры завершится 16 января. Утверждение состава нашей команды запланировано на 20 января".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.