В ОКР пожелали Китаю и США найти консенсус в ситуации с бойкотом Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) желает сторонам прийти к консенсусу в ситуации с решением США бойкотировать Игры в Пекине. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель генерального директора ОКР Родион Плитухин.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Игр. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"ОКР как полноправный участник олимпийского движения руководствуется положениями Олимпийской хартии. Она не предусматривает такого способа взаимодействия как бойкот, - отметил Плитухин. - Обращаясь к практике 1980 и 1984 годов, можно констатировать, что бойкот контрпродуктивен прежде всего для спорта и олимпийского движения. Мы желаем всем участникам найти консенсус на благо развития спорта".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.