Тренер Степановой назвал главные достоинства лыжницы

Для 20-летней лыжницы с Камчатки этап Кубка мира в Лиллехаммере стал вторым международным стартом такого уровня, дебют пришелся на середину марта, когда Степанова приняла участие в двух личных гонках, которые проходили в швейцарском Энгадине. В Норвегии она не сумела пробиться через квалификацию в спринте, стала 17-й в раздельной гонке на 10 км и пробежала последний этап эстафеты, придя к финишу первой в условиях жесткой конкуренции.

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лыжница Вероника Степанова, принесшая сборной России победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, обладает выдающимися бойцовскими качествами. Как рассказал ТАСС личный тренер спортсменки Петр Яковлев, его ученица умеет терпеть и поддерживать высокую скорость, несмотря на боль.

"Когда Веронику поставили в Лиллехаммере на заключительный этап эстафеты, то у меня не было в отношении ее никаких волнений, - признался Яковлев. - Да, соперницы Вероники могли оказаться сильнее, но сама она очень любит "заварушку". Ей всегда ранее доверяли первые этапы, но и в Норвегии я был в ней уверен, что она не отпустит от себя соперниц и будет с ними рядом. Вероника бежала последний этап в феврале на юниорском чемпионате мира, и получилось у нее все неплохо".

"Она не боится брать на себя ответственность за команду, Степанова любит борьбу на лыжне. Повторюсь, когда она идет на лыжне, то никогда не уступит. Вероника умеет терпеть, преодолевать физическую усталость и бежать, несмотря на боль. Я считаю, что это ее главное достоинство, уже дышать нечем, а она бежит и борется", - добавил тренер спортсменки.

На юниорском ЧМ-2021, который проходил в Финляндии, Степанова выиграла золото в гонке на 5 км свободным стилем и серебро - в женской эстафете, где бежала заключительный этап и уступила лидеру только 0,3 секунды.

"Еще одним важнейшим ее достоинством является трудолюбие, она влюблена в лыжи, и мыслей расстаться с ними у нее никогда не было, - отметил Яковлев. - Вероника начала заниматься, когда училась во втором классе, и сразу стало понятно, что это одаренный ребенок. На мой вопрос тогда, зачем пришла в спорт, она ответила, что хочет стать чемпионкой мира. Причем сказала жестко, от других юных спортсменок я такой решимости в голосе никогда не слышал ранее".

Про биатлон, Олимпиаду и классический стиль

"Ей больше нравилось тренироваться с мальчиками в группе, чем с девочками, и их всех обыгрывать. Поступали ли к Степановой предложения перейти из лыжных гонок в биатлон? Она мне об этом не говорила никогда, хотя однажды выезжала на совместный сбор с биатлонистами и даже стреляла разок из винтовки. Но о конкретных предложениях сменить специализацию я, повторюсь, не слышал", - сказал тренер.

Личный тренер Степановой заметил, что после успешного выступления в последней эстафете его спортсменку всерьез рассматривают как одну из участниц Олимпийских игр в Пекине. "Но я с определенной опаской отношусь к ее возможной поездке в Китай, все-таки человеку всего 20 лет. Здесь я солидарен с Еленой Валерьевной Вяльбе (главным тренером сборной России - прим. ТАСС), что нужно беречь таких молодых спортсменов для будущих стартов", - сказал собеседник ТАСС.

"Но, с другой стороны, она после норвежского этапа проходит в команду третьим номером и имеет железное место в составе эстафеты на коньковом этапе на данный момент. Хотя нельзя исключать, что чем ближе будет Олимпиада, у какой-нибудь более взрослой лыжницы начнут расти результаты", - добавил Яковлев.

В настоящее время Степанову относят к лыжницам, которые максимально эффективны в гонках свободным стилем.

"В спортивной школе в связи с ограниченной программой у нас не было возможности полноценно тренировать оба стиля, поэтому решили сделать упор на "конек", поскольку структура ее телосложения, плечевой пояс позволяют делать эффективную силовую работу над увеличением скорости. А когда она перейдет в сборную, я думал, то там у Вероники будет больше времени на тренировки, и она сможет подтянуть классический стиль. Есть у меня определенные вопросы, почему за два года, которые она готовится в сборной, не могли на должный уровень поднять классику, хотя и в ней у Вероники достаточно неплохо получается. Но резерв для роста у нее огромный, особенно в классическом стиле", - заключил Яковлев.