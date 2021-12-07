В международном турнире по играм Dota 2 и League of Legends примет участие 1 341 игрок

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участие в международном студенческом киберспортивном турнире по играм Dota 2 и League of Legends "Битва за науку" примет 1 341 игрок из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Большая часть игроков зарегистрировалась на соревнования по Dota 2, в них примут участие 148 команд (844 игрока). На турнир по Legue of Legends заявлено 87 команд (497 игроков). Россия будет представлена более чем 130 учебными заведениями из 57 городов.

Соревнования разделены на три этапа: с 6 по 7 декабря состоятся первая и вторая квалификации, с 8 по 12 декабря пройдет основная стадия турнира, а 15 декабря в Москве состоится финальная часть. Матчи будут транслироваться в прямом эфире на русском языке.

Киберспортивный турнир "Битва за науку" проводится Министерством науки и высшего образования России. Призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей - по 1 млн на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5, участниками могут стать студенты, члены команды должны представлять один вуз.