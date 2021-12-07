В Госдуме прокомментировали ситуацию с договорными матчами в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество договорных матчей в разных видах спорта в России растет. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В июле клуб "Чайка" из Ростовской области был переведен из Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) за проведение договорных матчей.

"Проблема конфликта интересов и утечек инсайдерской информации хорошо знакома профессионалам и любителям спорта, - сказал Пайкин. - Не так давно в ФНЛ были выявлены договорные матчи, в которых было замешано руководство одного из клубов. Но проблема носит не единичный характер, принятием нового этического кодекса судей в футболе, она не решается в полном объеме, поэтому проект изменений в закон о спорте, которые рассмотрены сегодня на заседании комитета, направлены на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований".

"На мой взгляд, новые положения закона, несмотря на их актуальность, останутся декларативными, если соответствующие изменения не будут внесены в кодекс об административных правонарушениях. Понятно, что есть действия, за которые организаторы матчей и спортсмены могут понести уголовную ответственность, но кроме вопиющих случаев мы встречаемся с нарушениями, которые уголовно не наказуемы, и если новые статьи законопроекта не дополнить соответствующими статьями КоАП, то эти новые требования не будут оказывать реального влияния на спортивную жизнь, на этические нормы в российском спорте", - добавил член комитета.

Он прокомментировал тенденцию роста числа договорных матчей. "К сожалению, последние годы череда договорных матчей растет, это касается разных видов спорта. Договорные матчи, манипуляции с судейством подрывают саму суть состязаний, вызывают раздражение и разочарование зрителей, утрачивается дух честного соперничества, основы олимпийского движения. Это чувствуют не только профессиональные спортсмены, но и болельщики, поэтому принятие данного законопроекта - первый шаг на пути исправления ситуации, по этому принципу пошли ведущие международные державы, уверен, что мы также сможем изменить ситуацию", - заключил Пайкин.

В новость внесли правку (12:47 мск) - меняется должность спикера, верно - член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.