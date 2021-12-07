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Лига чемпионов

Семак: футболисты "Зенита" будут играть с "Челси" на максимум

В среду сине-бело-голубые примут английскую команду в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Выход в плей-офф Лиги Европы не снизит мотивацию футболистов санкт-петербургского "Зенита" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В среду "Зенит" примет "Челси" в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 20:45 мск.

"Игра в Лиге чемпионов - уже мотивация запредельная, ни одного матча не было у "Зенита", когда переставали играть, - сказал Семак. - Всегда стараемся играть на максимум, желание, думаю, у всех есть. Настраивать [игроков] на матч Лиги чемпионов не нужно вообще, это высший уровень европейского футбола. Что касается сложностей, иногда излишняя раскрепощенность может повлиять, посмотрим, как это отразится на завтрашней игре".

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке располагается английский "Челси" (12 очков), далее идет итальянский "Ювентус" (12), последнее место занимает шведский "Мальмё" (1).

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