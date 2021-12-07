Ловрен: результат игры с "Челси" повлияет на подготовку "Зенита" к матчу с "Динамо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Результат матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" скажется на подготовке и настроении футболистов санкт-петербургского "Зенита" перед встречей 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Такое мнение журналистам высказал защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Семак: футболисты "Зенита" будут играть с "Челси" на максимум

В среду "Зенит" на своем поле примет "Челси". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск.

"Самый важный матч следующий. Мы должны хорошо выступить завтра, а потом готовиться к игре в воскресенье, - сказал Ловрен. - Конечно, все зависит от нас. То, в каком настроении будем пребывать и готовиться к матчу с "Динамо", будет зависеть от завтрашней игры".

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой располагается английский "Челси" (12 очков), далее идут итальянский "Ювентус" (12) и шведский "Мальмё" (1).

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 17 матчах. "Динамо" с 35 очками располагается на второй позиции. Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря в Москве.