Песков заявил, что Пекин согласовал с МОК отсутствие официальных лиц на Олимпиаде

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пекине состоятся с участием официальных лиц США или без них, поскольку китайская сторона согласовала с МОК жесткие антиковидные ограничения, в том числе ограничивающие доступ официальных лиц, но не налагала запрет на желание самих спортсменов из США принять участие. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Вашингтона о планах объявить дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Китае.

По словам Пескова, Москва сохраняет позицию, согласно которой "главное, чтобы все спортсмены были в праве принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики".

"Мы сохраняем свою позицию. Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Олимпиада пройдет с ними или без них. В остальном - трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут", - отметил Песков.