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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Степанова призналась, что мечтает победить с российским флагом в руках

Спортсменка хотела бы повторить этот жест за трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе

ТАСС, 7 декабря. Российская лыжница Вероника Степанова мечтает одержать победу, держа в руках государственный флаг. Об этом спортсменка заявила газете "Спорт-Экспресс".

В воскресенье женская сборная России впервые с 2004 года выиграла эстафету на этапе Кубка мира. 20-летняя Степанова бежала на последнем, четвертом отрезке.

"Я вообще очень хочу финишировать с российским флагом. Вот это реально мечта, хотелось бы воплотить ее в самом ближайшем будущем. Да пусть даже и не в самом, я умею ждать", - сказала Степанова.

Спортсменка заявила, что хотела бы повторить данный жест за нынешней главой Федерации лыжных гонок России, трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе. "Елена Валерьевна - шикарный пример, но времени прошло много, пора обновить историю", - добавила Степанова.

Следующий этап Кубка мира пройдет 11-12 декабря в швейцарском Давосе.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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