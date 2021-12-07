Бычков переизбран президентом Федерации скалолазания России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России (ФСР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отчетно-выборная конференция состоялась в Москве.

"Это был самый насыщенный, ответственный, тяжелый год за время существования нашей федерации - все мероприятия, которые должны были пройти за два года, в итоге из-за пандемии сжались в один. Летом состоялся дебют нашего вида спорта на Олимпийских играх - это самый ответственный старт для всего мирового скалолазания, плюс Россия с ноября 2020 года по сентябрь 2021-го провела все главные соревнования - чемпионат Европы, первенство Европы, первенство мира, чемпионат мира, - подчеркнул Бычков. - Такого в истории скалолазания еще не удавалось ни одной стране. Одновременно с этим идет строительство крупнейшего в России и одного из самых крупных в Европе центров скалолазания в Москве, уже скоро в год 75-летия скалолазания пройдет открытие этого уникального для нас спорткомплекса".

"Благодарю всех, кто принимал участие в этой грандиозной работе за последний год. Это был колоссальный труд. Сейчас нужно немного отдохнуть. А в дальнейшем у нас уже есть не менее внушительные планы на ближайшие годы", - заключил он.

Евгений Чернышев продолжит работу на посту вице-президента организации, должности вице-президентов сохранили Владимир Маламид и Станислав Лобзов, также на пост вице-президента был избран Владимир Кадурин.

Бычков возглавляет ФСР с 2006 года. Становился бронзовым призером чемпионата Европы.