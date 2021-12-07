Булыкин: "Локомотив" будет прессинговать "Марсель" на чужой половине поля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" будет прессинговать французский "Марсель" на чужой половине поля в матче группового этапа Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

В четверг "Марсель" примет "Локомотив" в последнем матче группового этапа Лиги Европы. В случае победы московский клуб займет третье место в группе и выйдет в плей-офф Лиги конференций.

"Шанс есть у обоих клубов, здесь все будет зависеть от настроя, желания и реализованных моментов, - сказал Булыкин. - У "Локомотива" и "Марселя" дела не ладятся в Лиге Европы, поэтому в этой игре соперники имеют шанс проявить себя. Москвичи играют в гостях, если они не будут отступать от своей стратегии, то будут прессинговать на чужой половине поля, что диктует современный футбол. Матч будет напряженным до самого финального свистка".

У "Локомотива из-за травм матч пропустят Дмитрий Баринов, Станислав Магкеев, Тино Анджорин, Антон Миранчук, Зе Луиш и Маринато Гилерме. "Конечно, травмы всегда сказываются на командах, особенно если это лидеры, но такое происходит. В то же время необходимо добиваться результата, потому что оправдываться из-за того, что было много травмированных игроков, могут только любители. Профессионалы оценивают результаты и анализируют, что к ним привело", - отметил собеседник агентства.

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе E вместе с турецким "Галатасараем" и итальянским "Лацио". Возглавляет квартет "Галатасарай", который набрал 11 очков в пяти матчах, за ним следуют "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2).