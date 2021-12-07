Лабораториям ФМБА разрешили проводить предвыездное ПЦР-тестирование олимпийцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получили право проводить тестирование спортсменов перед вылетом на зимние Олимпийские игры в Пекин. Об этом заявил заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков выразил надежду, что количество лабораторий на территориях подготовки российских олимпийцев перед Играми в Пекине будет увеличено.

"По предварительной информации, вопрос с включением лабораторий ФМБА России в перечень организаций, которым разрешено осуществлять ПЦР-тестирование перед отправлением в КНР, решен. В этой связи с нетерпением ожидаем официальной публикации данных по ранее направленному нами в адрес китайских друзей перечню лабораторий на официальном сайте посольства КНР в России", - сказал Плитухин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.