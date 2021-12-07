Хохлов: за "Локомотив" в матче Лиги Европы против "Марселя" тревожно

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Состояние московского футбольного клуба "Локомотив" вызывает тревогу за результат в матче группового этапа Лиги Европы против французского "Марселя". Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Хохлов.

В четверг "Марсель" примет "Локомотив" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. В случае победы московский клуб займет третье место в группе и выйдет в плей-офф Лиги конференций.

"Локомотив" вообще сейчас тяжелые времена переживает, поэтому тревожно, честно говоря, за игру с "Марселем". Любая потеря может сказаться, а скажется или нет, посмотрим. До начала игры шансы есть всегда, поэтому игрокам "Локомотива" надо настроиться на этот матч", - сказал Хохлов.

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе E вместе с турецким "Галатасараем" и итальянским "Лацио". Возглавляет квартет "Галатасарай", который набрал 11 очков в пяти матчах, за ним следуют "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2).