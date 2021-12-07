Уфа и Кемерово примут матчи волейбольной Лиги наций в 2022 году

ТАСС, 7 декабря. Уфа и Кемерово станут местом проведения матчей группового этапа волейбольной Лиги наций в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Кемерово примет матчи мужских соревнований 5-10 июля, Уфа - женских с 28 июня по 3 июля. В Кемерове пройдут матчи Россия - Италия, Польша - Иран, Словения - Нидерланды и Сербия - Болгария, в Уфе - Россия - Италия, Китай - Польша, Бразилия - Южная Корея и Доминиканская Республика - Таиланд.

Города, где пройдут матчи плей-офф (20-24 июля у мужчин и 13-17 июля у женщин), определятся позднее. Помимо российских городов, матчи группового этапа примут Бразилиа (Бразилия), Оттава и Калгари (Канада), Кесон-Сити и Пасай (Филиппины), София, Осака (Япония), Боссьер-Сити (США) и Анкара (Турция).

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Российские волейболисты выигрывали турнир дважды, волейболистки - ни разу. Действующим победителем Лиги наций у мужчин является сборная Бразилии, у женщин - команда США.