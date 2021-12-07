Теннисист Рублев рассказал об эмоциях после победы в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в Кубке Дэвиса подарила невероятные чувства, так как был проделан огромный путь для достижения этого успеха. Об этом ТАСС рассказал обладатель трофея в составе сборной России Андрей Рублев.

В воскресенье теннисисты сборной России в третий раз в истории стали победителями Кубка Дэвиса. В финале российская команда обыграла хорватов.

"О том, что мы победим в Кубке Дэвиса, понял, когда Даниил [Медведев] в своем матче повел с большим отрывом, - сказал Рублев. - Он полностью контролировал матч, было видно, что он побеждает. Тогда начало подходить чувство, что сейчас мы выиграем Кубок Дэвиса".

"Когда победили - было что-то удивительное. Такие флешбэки! Я вырос на этом турнире, смотря, как предыдущее поколение - Сафин, Кафельников, Южный - побеждали. Я тогда был совсем маленький, а сейчас мы выиграли. В голове сразу проявился длинный путь, который был проделан", - добавил теннисист.