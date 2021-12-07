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Кубок Дэвиса

Теннисист Рублев рассказал об эмоциях после победы в Кубке Дэвиса

В воскресенье российские теннисисты в третий раз в истории стали победителями турнира
Андрей Рублев EPA-EFE/Emilio Naranjo
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/Emilio Naranjo

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в Кубке Дэвиса подарила невероятные чувства, так как был проделан огромный путь для достижения этого успеха. Об этом ТАСС рассказал обладатель трофея в составе сборной России Андрей Рублев.

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"О том, что мы победим в Кубке Дэвиса, понял, когда Даниил [Медведев] в своем матче повел с большим отрывом, - сказал Рублев. - Он полностью контролировал матч, было видно, что он побеждает. Тогда начало подходить чувство, что сейчас мы выиграем Кубок Дэвиса".

"Когда победили - было что-то удивительное. Такие флешбэки! Я вырос на этом турнире, смотря, как предыдущее поколение - Сафин, Кафельников, Южный - побеждали. Я тогда был совсем маленький, а сейчас мы выиграли. В голове сразу проявился длинный путь, который был проделан", - добавил теннисист.

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Кубок ДэвисаМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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