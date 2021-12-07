Газизов обжалует в кассационном суде решение об отказе в выплатах от "Спартака"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов будет обжаловать в кассационном суде решение по выплатам от клуба, которое вынес Верховный суд Башкирии. Об этом Газизов рассказал ТАСС.

Во вторник Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от "Спартака".

"Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я неудовлетворен решением, - сказал Газизов. - То, что суд счел, что этого достаточно, - удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало".

В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства "Спартака".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.