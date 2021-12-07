Рождественская гонка по биатлону перенесена на следующий год из-за коронавируса

ТАСС, 7 декабря. Организаторы приняли решение перенести Рождественскую гонку по биатлону 2021 года на следующий год из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в Германии. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Гонка должна была пройти 28 декабря на стадионе футбольного клуба "Шальке" в германском Гельзенкирхене. Сообщается, что организаторы также рассматривают вариант проведения гонки в Рупольдинге. За российскую команду должны были выступить Матвей Елисеев, Евгения Буртасова, Михаил Первушин и Полина Плюснина.

"После переноса в прошлом году мы надеялись, что на этот раз сможем снова провести гонку, - сказал руководитель отдела продажи билетов стадиона "Шальке" Торстен Крамер. - Из-за многочисленных новых случаев заражений в регионе мы приняли решение перенести гонку на следующий год".

Каждая команда в Рождественской гонке состоит из мужчины и женщины. Участником первой в истории Рождественской гонки в 2002 году стал нынешний президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Елисеев и Буртасова стали победителями соревнований в прошлом году. Сборные России и Норвегии являются рекордсменами по количеству побед (5 раз).