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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингисты проиграли австралийцам в отборочном турнире Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 8:6 против команды Австралии

ТАСС, 7 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 6:8 проиграли австралийцам Тали Гилл и Дину Хьюитту в матче четвертого тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Соревнования проходят в Леувардене (Нидерланды).

Сборные России и Австралии выступают в группе A вместе с командами Венгрии, Германии, Дании, Испании и Турции. Ранее россияне проиграли датчанам (5:11) и обыграли испанцев (9:2) и венгров (9:3).

По итогам группового этапа лидеры групп напрямую попадут в финальные матчи. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют квалификационные матчи за выход в финал. По итогам соревнований две команды получат путевки на Олимпиаду в Пекине.

8 декабря сборная России проведет матчи против команд Германии и Турции.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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