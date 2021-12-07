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Летние олимпийские виды спорта

Волейболистки казанского "Динамо" одержали первую победу в Лиге чемпионов

Россиянки обыграли французский "Безье" со счетом 3-1

ТАСС, 7 декабря. Казанское "Динамо" победило французский "Безье" в матче второго тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. Встреча проходила в Казани.

Матч закончился со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:17) в пользу "Динамо". Казанские волейболистки выступают в группе D вместе с "Безье", турецким "Фенербахче" и болгарской "Марицей". Ранее "Динамо" проиграло турецкому клубу со счетом 2-3.

В следующем матче казанская команда дома сыграет с "Марицей" 21 декабря.

Победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21 стал итальянский клуб "Имоко Воллей".

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Летние олимпийские виды спорта
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