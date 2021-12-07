В МОК оценили вероятность появления новых политических бойкотов вслед за США

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно относится к любым политическим решениям и следит за их развитием. Об этом журналистам заявил глава координационной комиссии по подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине Хуан Антонио Самаранч - младший.

В ОКР пожелали Китаю и США найти консенсус в ситуации с бойкотом Олимпиады в Пекине

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Игр. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Мы должны внимательно относиться к таким ситуациям и уважать политические решения, принятые политиками по всему миру, независимо от того, США это или любая другая страна. Мы можем только сказать, что очень рады, что лучшие спортсмены мира смогут жить в атмосфере мира и дружбы в Олимпийской деревне не только через 55 дней, но и после", - сказал Самаранч-младший.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.