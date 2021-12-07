В МОК заявили об отсутствии угрозы переноса Олимпиады в Пекине из-за коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Угрозы переноса зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года из-за пандемии коронавируса нет. Об этом заявил журналистам глава координационной комиссии по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч - младший.

"Нет, - ответил Хуан Антонио Самаранч - младший на вопрос о возможном переносе Игр. - Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях, так что необходимо быстро подстраиваться под них".

"Мы это сможем сделать в Пекине. У нас очень сильная команда, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. Мы готовы ко всему", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.