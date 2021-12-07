Контрольно-дисциплинарный комитет вынесет решение по итогам матча ЦСКА - "Зенит" 9 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынесет решение о дисциплинарных санкциях по итогам матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом" 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

28 ноября ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Во время игры болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков. Также в пресс-службе МВД России рассказали, что домашний стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" не соответствовал правилам безопасности.

"Ситуация с применением болельщиками пиротехники и их последующим задержанием подверглась детальному разбору и анализу, массовое использование болельщиками пиротехнических изделий получило крайне негативную оценку, акцентировано внимание на создаваемых подобными действиями рисках для жизни и здоровья зрителей на матчах, - говорится в заявлении пресс-службы, которое было опубликовано по итогам заседания комитета по безопасности и работе с болельщиками. - Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования, была доведена позиция МВД России относительно действий органов внутренних дел в рамках реагирования на нарушения общественного порядка. Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем. Решение о дисциплинарных санкциях с учетом выводов комитета будет вынесено на заседании КДК 9 декабря".

После 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. "Зенит" лидирует в чемпионате, подопечные Сергея Семака набрали 37 очков.