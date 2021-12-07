Джеймс Вуд покинул пост главы комитета по соответствию WADA

ТАСС, 7 декабря. /ТАСС/. Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Вуд покинул свой пост по личным причинам. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Вуд возглавил комитет по соответствию в январе 2020 года, австралиец сменил на этом посту британца Джонатана Тейлора. Срок полномочий Вуда истекает в конце 2022 года. До конца этого периода исполняющим обязанности главы комитета по соответствию будет канадец Генри Гурджи.

"От имени WADA и мирового антидопингового сообщества я хотел бы поблагодарить Вуда за два года работы в качестве председателя комитета по соответствию. Его усердие, опыт и честность всегда были на первом месте, когда он руководил комитетом в трудный период ограничений и проблем, связанных с пандемией коронавируса. Мы желаем ему успехов", - сказал президент WADA Витольд Банька.

"Я высоко ценил возможность и привилегию быть председателем комитета по соответствию в непростых 2020 и 2021 годах, и я очень сожалею, что личные обстоятельства помешали мне продолжить работу. Было бесценно работать с членами комитета и руководством WADA, за это время был достигнут значительный прогресс в разработке программ и практик мониторинга соответствия", - сказал Вуд.