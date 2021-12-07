Гребнев и Сидоренко выиграли молодежный чемпионат мира по настольному теннису

ТАСС, 7 декабря. Россияне Максим Гребнев и Владимир Сидоренко завоевали золотые медали молодежного чемпионата мира по настольному теннису (игроки не старше 19 лет). Соревнования проходят в Португалии.

В финале россияне со счетом 3-2 (9:11, 6:11, 11:9, 11:7, 11:9) обыграли венгра Чабу Андраша и хорвата Ивора Бана. Эта победа стала первой для России на чемпионатах мира среди игроков до 19 лет. Ранее россияне завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды.

В парном разряде юношеских соревнований (до 15 лет) Илья Конюхов с Романом Виноградовым со счетом 1-3 (7:11, 11:8, 4:11, 3:11) уступили японцу Соро Мацусиме и французу Феликсу Лебрену.

Гребневу 19 лет, он является чемпионом Европы среди взрослых в парном разряде. Сидоренко также 19 лет, в его активе серебряная медаль взрослого континентального первенства в командном турнире.

Молодежный чемпионат мира завершится 8 декабря.